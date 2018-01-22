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Семья Державина не намерена судиться из-за оставленной недвижимости
Мария Буденная, дочь покойного Михаила Державина, заявила, что семья не будет судиться за недвижимость, оставленной актером. Кроме этого, артист даже не написал завещания. По словам семьи покойного, родственники не намерены ссориться из-за денег.

Семья Державина не намерена судиться из-за оставленной недвижимости


Михаил Державин скончался 10 января нынешнего года в результате продолжительной болезни. Как рассказала дочь актера Мария Буденная журналистам программы «Ты не поверишь», она успела попрощаться с отцом. Вечером вся семья собралась в больнице, а ночью артиста не стало. В последние дни Державин уже не мог разговаривать, медленно угасал, но родственники активно подбадривали его, рассказывали интересные истории, а он внимательно слушал.

Несмотря на тяжелую болезнь, актер не стал оставлять завещание, но это не является проблемой для родственников. По словам Марии Буденной, наследницей является законная супруга Державина Роксана Бабаян. Дочь артиста желает ей долгих лет жизни, именно она будет владеть собственностью покойного. Бабаян нянчит детей Буденной, дружит с ее мамой.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:19
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