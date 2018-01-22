Под Саратовом пес случайно застрелил хозяина из охотничьего ружья
21 января под Саратовом пес случайно застрелил своего 64-летнего хозяина из охотничьего ружья. Сведения о несчастном случае, произошедшем недалеко от поселка Дьяковка, появились в СМИ.
Сообщается, приехав на охоту, мужчина выпустил из автомобиля двух собак. Одно из животных, играя, задело лапой курок и прогремел выстрел. Пуля попала гражданину в область живота. Пострадавшего успели доставить в медучреждение, но врачам не удалось его спасти. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МВД по Краснокутском району.
Ранее в Саратове мужчина на охоте подстрелил приятеля.
Сообщается, приехав на охоту, мужчина выпустил из автомобиля двух собак. Одно из животных, играя, задело лапой курок и прогремел выстрел. Пуля попала гражданину в область живота. Пострадавшего успели доставить в медучреждение, но врачам не удалось его спасти. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МВД по Краснокутском району.
Ранее в Саратове мужчина на охоте подстрелил приятеля.
Автор: Джанабилова Татьяна П