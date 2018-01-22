СМИ: Никита Джигурда намерен оставить старших детей без наследства
Никита Джигурда пережил гипертонический криз, после этого актер написал завещание. По мнению известного шоумена, он опасается скорой смерти, именно этим вызвано составление документа. В завещании не упоминаются дети от предыдущей супруги.
Популярный артист в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем. Сообщается, что Джигурде стало плохо в здании суда, где он находился в связи с рассмотрением дела о наследстве Людмилы Браташ. Врач «скорой помощи» осмотрел пациента, был констатирован гипертонический криз, но актер от госпитализации отказался, решив в скором времени озвучить свою последнюю волю. Артист отметил, что его предупреждали об опасности инсульта. «Я пережил микроинсульт без больницы, затем написал завещание на Анисину и на двоих детей от Марины Анисиной», - сообщил шоумен.
Никита Джигурда признался в масс-медиа, что из-за длительных судебных разбирательств его здоровье ухудшилось. В данном обстоятельстве популярный советский и российский актер обвиняет Светлану Романову.
Популярный артист в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем. Сообщается, что Джигурде стало плохо в здании суда, где он находился в связи с рассмотрением дела о наследстве Людмилы Браташ. Врач «скорой помощи» осмотрел пациента, был констатирован гипертонический криз, но актер от госпитализации отказался, решив в скором времени озвучить свою последнюю волю. Артист отметил, что его предупреждали об опасности инсульта. «Я пережил микроинсульт без больницы, затем написал завещание на Анисину и на двоих детей от Марины Анисиной», - сообщил шоумен.
Никита Джигурда признался в масс-медиа, что из-за длительных судебных разбирательств его здоровье ухудшилось. В данном обстоятельстве популярный советский и российский актер обвиняет Светлану Романову.
Автор: Семен Зайцев