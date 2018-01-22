Aston Martin DBR1 возглавил ТОП-10 наиболее дорогих авто 2017 года
Составлен ТОП-10 самых дорогостоящих авто, реализованных за 2017 год. Это затрагивает аукционные торги, проведенные за минувший год. Наиболее дорогим личным транспортным средством стал Aston Martin DBR1, стоимость которого достигла $22,55 млн.
На второй строчке находится Ferrari 250 GT LWB Competizione Spider, который оценили в $17,99 млн. Тройку лидеров закрывает McLaren F1, реализованный за $15,62. Далее идут Bugatti Type 57S, а также Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater. Эти авто покупатели получили за $7,7 млн и $7,26 млн.
Вторую половину занимают Fiat 8V Supersonic ($1,375 млн), Pagani Huayra Tempesta ($2,42 млн), Talbot-Lago T150-C SS ($3,36 млн), Jaguar C-Type ($5,285 млн), Mercedes 540 K Special Roadster ($6,6 млн).
На второй строчке находится Ferrari 250 GT LWB Competizione Spider, который оценили в $17,99 млн. Тройку лидеров закрывает McLaren F1, реализованный за $15,62. Далее идут Bugatti Type 57S, а также Peugeot L45 Grand Prix Two-Seater. Эти авто покупатели получили за $7,7 млн и $7,26 млн.
Вторую половину занимают Fiat 8V Supersonic ($1,375 млн), Pagani Huayra Tempesta ($2,42 млн), Talbot-Lago T150-C SS ($3,36 млн), Jaguar C-Type ($5,285 млн), Mercedes 540 K Special Roadster ($6,6 млн).
Автор: Валерий Антонов