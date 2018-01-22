Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП автомобилей, изменивших мир
Эксперты составили ТОП автомобилей, которые изменили мир. Сообщается, что перечь возглавила модель Mercedes-Benz G-Class.
G-Class представили в рамках атвосалона в Детройте в 1979 году в качестве вездехода для иранской армии, однако вскоре производитель принял решение для переориентации транспортного средства на гражданский рынок. Новые технологии позволили снизить массу автомобиля на 170 килограмм, дорожный просвет увеличился до отметки в 241 мм, это позволяет Gelendwagen преодолевать различные препятствия пл бездорожью.
На второй позиции находится отечественный автомобиль «Нива», разработанный российскими специалистами для сельского населения СССР, как альтернатива «городским» «Жигулям». Внедорожник получил довольно стильную внешность, ставший родоначальником целого класса SUV. И сегодня знаменитая пор Lada 4X4 является наиболее востребованным за границей российским автомобилем.
На третьей позиции находится первый в мире универсал, созданный на основе люксового британского седана. В 1930-е годы был популярным стиль Woody. Универсал Shooting Brake позиционировали транспортное средство как модель для состоятельных охотников.
Далее в рейтинге расположились Volkswagen Golf , Fiat Multipla, Audi Duo, Toyota Prius.
G-Class представили в рамках атвосалона в Детройте в 1979 году в качестве вездехода для иранской армии, однако вскоре производитель принял решение для переориентации транспортного средства на гражданский рынок. Новые технологии позволили снизить массу автомобиля на 170 килограмм, дорожный просвет увеличился до отметки в 241 мм, это позволяет Gelendwagen преодолевать различные препятствия пл бездорожью.
На второй позиции находится отечественный автомобиль «Нива», разработанный российскими специалистами для сельского населения СССР, как альтернатива «городским» «Жигулям». Внедорожник получил довольно стильную внешность, ставший родоначальником целого класса SUV. И сегодня знаменитая пор Lada 4X4 является наиболее востребованным за границей российским автомобилем.
На третьей позиции находится первый в мире универсал, созданный на основе люксового британского седана. В 1930-е годы был популярным стиль Woody. Универсал Shooting Brake позиционировали транспортное средство как модель для состоятельных охотников.
Далее в рейтинге расположились Volkswagen Golf , Fiat Multipla, Audi Duo, Toyota Prius.
Автор: Валерия Орлова