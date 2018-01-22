Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Авто

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП автомобилей, изменивших мир
Эксперты составили ТОП автомобилей, которые изменили мир. Сообщается, что перечь возглавила модель Mercedes-Benz G-Class.

Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП автомобилей, изменивших мир


G-Class представили в рамках атвосалона в Детройте в 1979 году в качестве вездехода для иранской армии, однако вскоре производитель принял решение для переориентации транспортного средства на гражданский рынок. Новые технологии позволили снизить массу автомобиля на 170 килограмм, дорожный просвет увеличился до отметки в 241 мм, это позволяет Gelendwagen преодолевать различные препятствия пл бездорожью.

На второй позиции находится отечественный автомобиль «Нива», разработанный российскими специалистами для сельского населения СССР, как альтернатива «городским» «Жигулям». Внедорожник получил довольно стильную внешность, ставший родоначальником целого класса SUV. И сегодня знаменитая пор Lada 4X4 является наиболее востребованным за границей российским автомобилем.

На третьей позиции находится первый в мире универсал, созданный на основе люксового британского седана. В 1930-е годы был популярным стиль Woody. Универсал Shooting Brake позиционировали транспортное средство как модель для состоятельных охотников.

Далее в рейтинге расположились Volkswagen Golf , Fiat Multipla, Audi Duo, Toyota Prius.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:05
Читайте также
Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
Климкин назвал трюком предложение Путина передать
Захарова похвалила Порошенко за оговорку об
МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
МИД Норвегии отказывается считать Россию военной
Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья
СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к
В Ростове с 24 по 26 января начнется веерное
Долг «Нордавиа» за техобслуживание приближается к
В Кургане и Тюмени занятия в школах отменены
Петру Порошенко на день рождения подарили
Петр Порошенко заявил об оккупации Украины
Добавление комментария
Последние новости
22.01, 20:11 В Петербурге женщина оторвала желчный пузырь при попытке
22.01, 19:44 СМИ: Телеведущая Светлана Зейналова ждет второго ребенка
22.01, 19:40 Samsung Galaxy S7 стал самым копируемым смартфоном в
22.01, 19:30 Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
22.01, 19:26 Второй фильм "Чудо-женщина" снимут согласно
22.01, 19:19 Климкин назвал трюком предложение Путина передать
22.01, 19:15 В Татарстане приступили к испытаниям системы измерения
22.01, 19:00 Ученые: Вакцины не способны защитить фермерских рыб от
22.01, 18:58 Захарова похвалила Порошенко за оговорку об украинских
22.01, 18:50 Флагманский Jaguar XJ возродят в виде электрического
22.01, 18:45 В Туве две женщины застряли на тракторе в степи и
22.01, 18:38 МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
22.01, 18:37 В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей
22.01, 18:26 Ольга Бузова заплатила 33 млн рублей за отдых в Таиланде
22.01, 18:16 В Сети появился ролик о взорвавшемся в зубах китайца
22.01, 18:11 МИД Норвегии отказывается считать Россию военной угрозой
22.01, 18:10 В Калининграде несколько лыжников провалились под лед на
22.01, 18:08 Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья в
22.01, 18:02 СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к Олимпиаде
22.01, 17:57 В Уфе 79-летнюю пенсионерку придавил металлический забор