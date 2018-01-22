Lamborghini Aventador к 2020 году может стать гибридом
Lamborghini Aventador через два года может стать экономичным и экологичным гибридом. Сведения предоставили официальные представители автоконцерна.
Lamborghini Aventador дебютировал семь лет назад, но, по сравнению с другими автомобилями, не обновлялся. Производитель намерен представить миру модернизированную и более производительную модель в 2020 году. Глава исследовательского отдела Маурицио Реджиани, выступая на автосалоне в Детройте, рассказал, что под капотом Aventador инженеры установят 800-сильный агрегат V12, работающий в паре с роботизированной «коробкой». Автомобиль дополнят активной аэродинамикой от Huracán Performante.
Гибридная установка будет построена на базе V8 twin-turbo с одним или двумя электрическими моторами. Двигатель сможет суммарно генерировать мощность в 1000 «лошадей».
Ранее в Сети показали эволюцию Lamborghini.
Lamborghini Aventador дебютировал семь лет назад, но, по сравнению с другими автомобилями, не обновлялся. Производитель намерен представить миру модернизированную и более производительную модель в 2020 году. Глава исследовательского отдела Маурицио Реджиани, выступая на автосалоне в Детройте, рассказал, что под капотом Aventador инженеры установят 800-сильный агрегат V12, работающий в паре с роботизированной «коробкой». Автомобиль дополнят активной аэродинамикой от Huracán Performante.
Гибридная установка будет построена на базе V8 twin-turbo с одним или двумя электрическими моторами. Двигатель сможет суммарно генерировать мощность в 1000 «лошадей».
Ранее в Сети показали эволюцию Lamborghini.
Автор: Джанабилова Татьяна П