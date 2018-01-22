В Москве преступники избили студента с другом и ограбили их на 7 млн рублей
В Москве преступники напали на студента и его друга. Злоумышленники украли у них 7 млн рублей, отмечается в пресс-центре ГУ МВД РФ.
Как стало известно, инцидент случился на улице Руставели. На автомобиле марки Toyota преградили путь транспорту Nissan. После этого стали требовать выйти из салона, мотивируя это аварийной ситуацией. В авто пребывали студент колледжа вместе с товарищем.
Как только молодые люди вышли из салона транспорта, на них напали, побили, а также ограбили. Были отобраны телефоны, бумажники и наручные часы. Из багажника было совершено хищение 6,875 млн рублей. Суммарно ущерб достиг уровня 7,095 млн рублей. В соответствии с фактом инцидента было открыто уголовное дело.
Как стало известно, инцидент случился на улице Руставели. На автомобиле марки Toyota преградили путь транспорту Nissan. После этого стали требовать выйти из салона, мотивируя это аварийной ситуацией. В авто пребывали студент колледжа вместе с товарищем.
Как только молодые люди вышли из салона транспорта, на них напали, побили, а также ограбили. Были отобраны телефоны, бумажники и наручные часы. Из багажника было совершено хищение 6,875 млн рублей. Суммарно ущерб достиг уровня 7,095 млн рублей. В соответствии с фактом инцидента было открыто уголовное дело.
Автор: Валерий Антонов