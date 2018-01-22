ЦБ РФ приостановил действие лицензий страховщикам «Южуралжасо» и «АСКО»
ЦБ РФ временно приостановил действие гослицензий в отношении двух страховщиков, речь идёт о компаниях «Южуралжасо» и «АСКО». Регулятор указывает на ограничение в отношении некоторых страховых продуктов, в том числе по ОСАГО и личному страхованию.
К «АСКО» ограничения введены вследствие неисполнения предписания Центрального Банка от 25 декабря 2017 года. ЦБ назначил страховой группе временную администрацию, это вызвано ненадлежащим исполнением мер по восстановлению платежеспособности. В отношении страховщика «Южуралжасо» указывается, что государственная лицензия временно приостановлена в связи с несоблюдением предприятием требований по финустойчивости.
Речь идёт и о вопросах платежеспособности, указывается на нарушение порядка и условий инвестирования собственных средств, а также ресурсов страховых резервов. В компании введена временная администрация с 22 января, ее возглавил Станислав Чебыкин, советник экономдепартамента страхового рынка Центробанка.
К «АСКО» ограничения введены вследствие неисполнения предписания Центрального Банка от 25 декабря 2017 года. ЦБ назначил страховой группе временную администрацию, это вызвано ненадлежащим исполнением мер по восстановлению платежеспособности. В отношении страховщика «Южуралжасо» указывается, что государственная лицензия временно приостановлена в связи с несоблюдением предприятием требований по финустойчивости.
Речь идёт и о вопросах платежеспособности, указывается на нарушение порядка и условий инвестирования собственных средств, а также ресурсов страховых резервов. В компании введена временная администрация с 22 января, ее возглавил Станислав Чебыкин, советник экономдепартамента страхового рынка Центробанка.
Автор: Семен Зайцев