В Якутрии в доме для сирот рухнул потолок
В Якутии минувшей ночью в доме, построенном для сирот, рухнул потолок. Инцидент произошел в населенном пункте Сунтар в понедельник, 22 января.
Сообщается, что потолок рухнул в доме, расположенном на улице Манчаарылах. Имеется информация, что сломалась несущая балка. В результате ЧП никто не пострадал. В доме в одной из квартир проживала мать с двумя детьми, в соседних – семьи выпускников детского дома.
Жильцы сразу же после случившегося обратились в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента в семь часов утра. Двумя часами ранее к дому подъехали представители местной администрации.
Здание было построено в рамках федеральной программы в 2013 году. Его состояние признано аварийным из-за неправильного монтажа системы отопления. Спустя год жильцам пришлось самостоятельно заменить ее. Сейчас они ждут решения властей, которые должны решить вопрос о временном переселении тех, кто остался без крыши над головой.
Сообщается, что потолок рухнул в доме, расположенном на улице Манчаарылах. Имеется информация, что сломалась несущая балка. В результате ЧП никто не пострадал. В доме в одной из квартир проживала мать с двумя детьми, в соседних – семьи выпускников детского дома.
Жильцы сразу же после случившегося обратились в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента в семь часов утра. Двумя часами ранее к дому подъехали представители местной администрации.
Здание было построено в рамках федеральной программы в 2013 году. Его состояние признано аварийным из-за неправильного монтажа системы отопления. Спустя год жильцам пришлось самостоятельно заменить ее. Сейчас они ждут решения властей, которые должны решить вопрос о временном переселении тех, кто остался без крыши над головой.
Автор: Валерия Орлова