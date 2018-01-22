Очевидцы: В Астрахани автомобиль заехал на крыльцо магазина
22 января, утром, в Астрахани автомобиль заехал на крыльцо небольшого магазина, расположенного на улице Красная Набережная. Сведения о ДТП предоставили очевидцы.
Сообщается, два автомобиля LADA Priora и Hyundai Sonata по неустановленным на данный момент причинам не смогли разъехаться. От удара отечественное транспортное средство отбросило на пешеходную зону и крыльцо магазина в жилом доме. Сведения о пострадавших не поступали. Детали аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, работающие на месте.
Ранее в Астрахани машина под управлением автоледи врезалась в супермаркет.
Сообщается, два автомобиля LADA Priora и Hyundai Sonata по неустановленным на данный момент причинам не смогли разъехаться. От удара отечественное транспортное средство отбросило на пешеходную зону и крыльцо магазина в жилом доме. Сведения о пострадавших не поступали. Детали аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, работающие на месте.
Ранее в Астрахани машина под управлением автоледи врезалась в супермаркет.
Автор: Джанабилова Татьяна П