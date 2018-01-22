Дизайн салона флагманского Brilliance V7 рассекретили в Сети
Дизайн салона флагманской модели Brilliance V7 был рассекречен в Сети. Она получила автоматическую трансмиссию. Стоит отметить, что селектор КПП оказался тем же, что у электронного рычага BMW. Главной особенностью салона будет большой тачскрин системы мультимедиа.
Экстерьер модели оказался раскрыт еще в конце 2017 года. Новинка получила обновленную решетку радиатора с вертикальными планками, а также оригинальную оптику с использованием светодиодов. Помимо этого, появились накладки серебристого цвета, а также 2 патрубка выхлопной системы.
Среднеразмерный Brilliance V7 получил турбированный двигатель 1,6 л с производительностью 204 «лошадок» от BMW, работающего в паре с 6-секционной «механикой» либо 7-диапазонной роботизированной КПП от ZF. В арсенале внедорожника указаны 2-зональный климат-контроль, панорамная крыша, кнопка пуска двигателя, бесключевой доступ в салон, легкосплавные диски диагональю 19 дюймов.
Экстерьер модели оказался раскрыт еще в конце 2017 года. Новинка получила обновленную решетку радиатора с вертикальными планками, а также оригинальную оптику с использованием светодиодов. Помимо этого, появились накладки серебристого цвета, а также 2 патрубка выхлопной системы.
Среднеразмерный Brilliance V7 получил турбированный двигатель 1,6 л с производительностью 204 «лошадок» от BMW, работающего в паре с 6-секционной «механикой» либо 7-диапазонной роботизированной КПП от ZF. В арсенале внедорожника указаны 2-зональный климат-контроль, панорамная крыша, кнопка пуска двигателя, бесключевой доступ в салон, легкосплавные диски диагональю 19 дюймов.
Автор: Валерий Антонов