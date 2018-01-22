В Красноярске на Коммунальном мосту произошло три ДТП с участием семи машин
В Красноярске в понедельник, 22 января, на Коммунальном мосту произошло одновременно три ДТП, участниками которых стали семь машин. Движение оказалось полностью парализовано. Сообщается, что в аварии наиболее сильно повреждены четыре транспортных средства, пострадали два человека.
В ДТП на мосту столкнулись легковые автомобили, микроавтобусы и одна маршрутка. Из-за аварии движение в сторону правого берега пришлось перекрыть, пока на месте инцидента работали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших оперативно госпитализировали в ближайшее медучреждение, об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
Сутра весь Коммунальный мост был окутан туманом. Как считают пользователи социальных сетей, именно он мог послужить одной из причин ДТП.
В ДТП на мосту столкнулись легковые автомобили, микроавтобусы и одна маршрутка. Из-за аварии движение в сторону правого берега пришлось перекрыть, пока на месте инцидента работали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших оперативно госпитализировали в ближайшее медучреждение, об их состоянии здоровья ничего не сообщается.
Сутра весь Коммунальный мост был окутан туманом. Как считают пользователи социальных сетей, именно он мог послужить одной из причин ДТП.
Автор: Валерия Орлова