В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официальным бракам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который предлагает внести поправки в Семейный Кодекс. Так, сожительство будет приравниваться к официальному браку за счет введения понятия «физические брачные отношения».
Согласно тексту проекта закона, официальным браком должно считаться совместное проживание женщины и мужчины свыше пяти лет. Также к этому понятию относится, если имеется общий ребенок и пара находится вместе два года. При наличии одного из двух вышеназванных обстоятельств брак начинается регулироваться гражданским и семейным законодательством.
Недавно проведенные социологические опросы показали, что граждане РФ не разделяют понятие брачного союза официального и незарегистрированного. Об этом сообщает автор инициативы Антон Беляков. Однако с точки зрения законодательства сожительство не признается. Как считает депутат, институт физических брачных отношений должен регулироваться властями по примеру Франции, Нидерландов, Германии, Норвегии и Швеции.
В рамках первого этапа сенатор предложил определиться с вопросом деления совместно нажитого имущества.
Согласно тексту проекта закона, официальным браком должно считаться совместное проживание женщины и мужчины свыше пяти лет. Также к этому понятию относится, если имеется общий ребенок и пара находится вместе два года. При наличии одного из двух вышеназванных обстоятельств брак начинается регулироваться гражданским и семейным законодательством.
Недавно проведенные социологические опросы показали, что граждане РФ не разделяют понятие брачного союза официального и незарегистрированного. Об этом сообщает автор инициативы Антон Беляков. Однако с точки зрения законодательства сожительство не признается. Как считает депутат, институт физических брачных отношений должен регулироваться властями по примеру Франции, Нидерландов, Германии, Норвегии и Швеции.
В рамках первого этапа сенатор предложил определиться с вопросом деления совместно нажитого имущества.
Автор: Валерия Орлова