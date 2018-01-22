В Красноярске перед подъездом дома сгорел BMW
22 января, в 09:00, в Красноярске перед подъездом дома на улице 2-я Хабаровская сгорел автомобиль BMW. Сведения со ссылкой на представителей МЧС появились в соцсети «ВКонтакте», в паблике «ЧП Красноярск».
Сообщается, для ликвидации пожара на место прибыли 4 специалиста. Пламя удалось ликвидировать за 15 минут. Жертв и пострадавших удалось избежать. Причина, приведшая к возгоранию, устанавливается.
Очевидцы рассказали, что огонь вспыхнул, когда водитель на морозе в минус 38 градусов пытался завести мотор.
Ранее в Красноярске сгорел трамвай.
Сообщается, для ликвидации пожара на место прибыли 4 специалиста. Пламя удалось ликвидировать за 15 минут. Жертв и пострадавших удалось избежать. Причина, приведшая к возгоранию, устанавливается.
Очевидцы рассказали, что огонь вспыхнул, когда водитель на морозе в минус 38 градусов пытался завести мотор.
Ранее в Красноярске сгорел трамвай.
Автор: Джанабилова Татьяна П