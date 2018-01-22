На МКАД столкнулись четыре автомобиля
Сегодня, 22 января, на МКАД произошло столкновение одновременно четырёх автомобилей. ДТП было зафиксировано на 41-м км внутренней стороны Московской кольцевой.
Участниками аварии стали ВАЗ-2018, автомобиль Daewoo, Hyundai Solaris и Opel. Сообщается, что в ДТП пострадали как минимум два человека, об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
По факту аварии начата проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
Участниками аварии стали ВАЗ-2018, автомобиль Daewoo, Hyundai Solaris и Opel. Сообщается, что в ДТП пострадали как минимум два человека, об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
По факту аварии начата проверка. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова