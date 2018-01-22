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В Красноярске на АЗС взорвалось авто
С утра 22 января на АЗС Красноярска произошел взрыв авто. После ЧП несколько добровольцев бросились тушить возгорание. Травмированных нет. Причина взрыва, предположительно, - проблемы с автоподогревом.

В Красноярске на АЗС взорвалось авто


Происшествие случилось по адресу улица Караульная, 36 на АЗС «25 часов». Инцидент произошел 22 января утром, после восьми часов по местному времени. После взрыва авто полыхало, для локализации возгорания подключились несколько добровольцев.

По предварительной версии, причиной возгорания стали проблемы в системе автоподогрева. К счастью, во время ЧП никто не травмировался. Огонь был вовремя локализирован.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 09:41
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