В Башкортостане студенты УГАТУ получат стипендию 25 тысяч рублей
Студенты Уфимского авиауниверситета признаны обладателями наибольшего количество грантов президента РФ, адресованных Башкортостану. Из 19 выплат 10 получили представители УГАТУ, шесть из них вручены молодым аспирантам кафедры электромеханики, речь идёт о стипендиях в 25 тысяч рублей.
Группа студентов УГАТУ начнёт получать президентскую стипендию, в настоящее учащиеся ВУЗа создают электрогенераторы силовых установок для перспективного самолета МС-21. Представитель университета сообщил об этом в массмедиа. Руслан Каримов, один из научных сотрудников ВУЗа, заявил, что предоставленная финансовая помощь позволит усилить внимание на новых технологиях, выделив максимальное количество времени. Каримов уточнил, что занимаясь научными разработками, в них вкладываются силы, время и энергия, вслед за этим предполагается получить финансовый результат.
«Это позволяет нам полностью сфокусироваться на науке», - рассказал пресс-представителю УГАТУ научный сотрудник. Университет является обладателем Гранта президента РФ в размере 50 млн рублей, они предназначены для поддержки молодых ученых, деньги направят на выплаты разработчикам авиадвигателей.
Группа студентов УГАТУ начнёт получать президентскую стипендию, в настоящее учащиеся ВУЗа создают электрогенераторы силовых установок для перспективного самолета МС-21. Представитель университета сообщил об этом в массмедиа. Руслан Каримов, один из научных сотрудников ВУЗа, заявил, что предоставленная финансовая помощь позволит усилить внимание на новых технологиях, выделив максимальное количество времени. Каримов уточнил, что занимаясь научными разработками, в них вкладываются силы, время и энергия, вслед за этим предполагается получить финансовый результат.
«Это позволяет нам полностью сфокусироваться на науке», - рассказал пресс-представителю УГАТУ научный сотрудник. Университет является обладателем Гранта президента РФ в размере 50 млн рублей, они предназначены для поддержки молодых ученых, деньги направят на выплаты разработчикам авиадвигателей.
Автор: Семен Зайцев