Samsung частично удалит резервные копии из облачного хранилища
Южнокорейский техногигант Samsung частично удалит посторонние резервные копии из памяти облачного хранилища и изменит условия пользовательского соглашения Samsung Cloud. Сведения предоставила пресс-служба компании.
Пользователям отводится время до 6 февраля на решение вопроса с хранением информации. После обозначенной даты все данные о сторонних компаниях будут удалены из системы без возможности восстановления. Бэкаперам предлагают использовать другое «облако».
В Samsung Cloud по-прежнему можно будет сохранять лицензированные приложения разработчика и безопасные каталоги. Общий размер памяти, выделяемый на пользователя, составит 15 Гб.
Ранее Samsung пообещал разблокировать FM-радио.
Пользователям отводится время до 6 февраля на решение вопроса с хранением информации. После обозначенной даты все данные о сторонних компаниях будут удалены из системы без возможности восстановления. Бэкаперам предлагают использовать другое «облако».
В Samsung Cloud по-прежнему можно будет сохранять лицензированные приложения разработчика и безопасные каталоги. Общий размер памяти, выделяемый на пользователя, составит 15 Гб.
Ранее Samsung пообещал разблокировать FM-радио.
Автор: Джанабилова Татьяна П