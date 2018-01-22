Топовый седан Mercedes CLS для России будет предлагаться за 5,9 млн рублей
Новый седан марки Mercedes CLS был представлен в ноябре во время автосалона в Лос-Анджелесе. На сегодня он стал доступен для заказа россиянам. Компания представила прайс-лист, но дилеры получат первые экземпляры только к концу весны 2018 года. Mercedes-Benz CLS 350 d обойдется в 4,94 млн рублей, а CLS 450 - в 5,9 млн рублей.
На рынок РФ станут поставлять 3 модификации, укомплектованные 6-цилиндровыми силовыми агрегатами нового поколения, а также 9-секйионной АКПП. Передача вращающего момента будет вестись на полный привод 4Matic.
В сравнении с прошлой версией модели стоимость аналогичных версий стала заметно большей. К примеру, дизельный CLS 350d стал дороже почти на 1 млн рублей. В то же время бензиновый CLS 450 стал дороже на 1,65 млн дороже, чем CLS 400.
На рынок РФ станут поставлять 3 модификации, укомплектованные 6-цилиндровыми силовыми агрегатами нового поколения, а также 9-секйионной АКПП. Передача вращающего момента будет вестись на полный привод 4Matic.
В сравнении с прошлой версией модели стоимость аналогичных версий стала заметно большей. К примеру, дизельный CLS 350d стал дороже почти на 1 млн рублей. В то же время бензиновый CLS 450 стал дороже на 1,65 млн дороже, чем CLS 400.
Автор: Валерий Антонов