В Сети появились новые изображения полноэкранного смартфона Meizu 15 Plus
В Сети появились первые изображения нового флагманского смартфона Meizu 15 Plus. Анонс устройства состоится в марте нынешнего года в рамках 15-летнего юбилея китайской компании.
Недавно производитель презентовал смартфон Meizu M6S, сейчас же в инсайдеры обнародовали первые изображения нового флагмана Meizu 15 Plus. Снимки демонстрируют гаджет с узким рамками с трёх сторон и широкой рамкой, расположенной над экраном. Это место отведено для фронтальной камеры и различных датчиков.
Схематические фотографии задней панели Meizu 15 Plus указывают на присутствие сдвоенной камеры и вспышки, выполненной в виде светодиодного кольца. Внутри нее могут расположиться дактилоскопический датчик и лазерный помощник автофокуса. Однако первый, скорее всего, будет размещен под поверхностью дисплея девайса.
«Сердцем» смартфона выступит чипсет Snapdragon 845 или Exynos 8895. Размер оперативной памяти составит 6 или 8 Гб. Что касается флэш-памяти, то она достигнет 128 Гб.
Недавно производитель презентовал смартфон Meizu M6S, сейчас же в инсайдеры обнародовали первые изображения нового флагмана Meizu 15 Plus. Снимки демонстрируют гаджет с узким рамками с трёх сторон и широкой рамкой, расположенной над экраном. Это место отведено для фронтальной камеры и различных датчиков.
Схематические фотографии задней панели Meizu 15 Plus указывают на присутствие сдвоенной камеры и вспышки, выполненной в виде светодиодного кольца. Внутри нее могут расположиться дактилоскопический датчик и лазерный помощник автофокуса. Однако первый, скорее всего, будет размещен под поверхностью дисплея девайса.
«Сердцем» смартфона выступит чипсет Snapdragon 845 или Exynos 8895. Размер оперативной памяти составит 6 или 8 Гб. Что касается флэш-памяти, то она достигнет 128 Гб.
Автор: Валерия Орлова