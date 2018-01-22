В Уфе жители многоквартирного дома на целый день останутся без воды
В Уфе жители многоквартирного домостроения целый день будут лишены подвода воды. Это затронет тех, кто проживает на территории Калининского района.
Как отмечается в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации, без холодной и горячей воды будут жители многоквартирного домостроения, расположенного по улице Борисоглебского под номером 22.
Отключение планируется провести 23 января в период 10-17 часов. За указанный период коммунальщики планируют завершить монтажные работы в целях установки новых узлов учета.
Как отмечается в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации, без холодной и горячей воды будут жители многоквартирного домостроения, расположенного по улице Борисоглебского под номером 22.
Отключение планируется провести 23 января в период 10-17 часов. За указанный период коммунальщики планируют завершить монтажные работы в целях установки новых узлов учета.
Автор: Валерий Антонов