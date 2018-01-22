В Амурской области пациентов больницы продолжали лечить после смерти
В Амурской области пациентов больницы, расположенной в Мазановском районе, продолжали лечить после смерти. Компенсацию расходов врачи пытались получить со страховщиков.
Как рассказал прокурор Максим Енишевский, в документации больницы выявлены записи о 24 фиктивных пациентах, трое из которых, по данным ЗАГСа, числились умершими. Персонал учреждения регулярно получал денежные средства от страховых компаний, например, за перевязку руки пациенту, которого нет в живых уже пять лет. Мошенничество вскрылось, когда страховщики начали проверку по факту частого обращения за медпомощью одних и тех же лиц.
Часть вовлеченных в аферу специалистов уволилась, но это не освобождает их от ответственности. Предположительно, махинации проводились для получения бюджетных средств и сохранении их на одном уровне.
Как рассказал прокурор Максим Енишевский, в документации больницы выявлены записи о 24 фиктивных пациентах, трое из которых, по данным ЗАГСа, числились умершими. Персонал учреждения регулярно получал денежные средства от страховых компаний, например, за перевязку руки пациенту, которого нет в живых уже пять лет. Мошенничество вскрылось, когда страховщики начали проверку по факту частого обращения за медпомощью одних и тех же лиц.
Часть вовлеченных в аферу специалистов уволилась, но это не освобождает их от ответственности. Предположительно, махинации проводились для получения бюджетных средств и сохранении их на одном уровне.
Автор: Джанабилова Татьяна П