Ученые: Вакцины не способны защитить фермерских рыб от опасных заболеваний
Вакцины, вводимые фермерским рыбам, не могут защитить от опасных заболеваний. Речь идет о привитых особях, их организм не может справляться с паразитами, последние отключают часть функций организма, активизируя другие болезни.
Исследователи университета Уотерлу и Папского католического университета, при поддержке специалистов Чилийского университета Вальпараисо, установили неэффективность вакцин, прививаемых фермерским рыбам. У непривитых представителей фауны отмечено меньшее количество симптомов при заражении, при этом уровень смертности находился на том же уровне. В ходе опытов учёные протестировали эффективность вакцины, применяемой против бактериального патогена Piscirickettsia salmonis.
Исследователи сравнили реакции лососей на морскую вошь Caligus rogercresseyi. Было определено, что у привитых особей в организме наблюдается меньшее количество бактерий, при этом были ярко выражены симптомы заболеваний, приводящих к повышению уровня смертности. В некоторых случаях необходимо около пяти прививок каждой рыбе, с целью профилактики заболеваний.
Исследователи университета Уотерлу и Папского католического университета, при поддержке специалистов Чилийского университета Вальпараисо, установили неэффективность вакцин, прививаемых фермерским рыбам. У непривитых представителей фауны отмечено меньшее количество симптомов при заражении, при этом уровень смертности находился на том же уровне. В ходе опытов учёные протестировали эффективность вакцины, применяемой против бактериального патогена Piscirickettsia salmonis.
Исследователи сравнили реакции лососей на морскую вошь Caligus rogercresseyi. Было определено, что у привитых особей в организме наблюдается меньшее количество бактерий, при этом были ярко выражены симптомы заболеваний, приводящих к повышению уровня смертности. В некоторых случаях необходимо около пяти прививок каждой рыбе, с целью профилактики заболеваний.
Автор: Семен Зайцев