Тимати признался, что всю жизнь хотел сына
Известный рэпер Тимати признался, что все жизнь он мечтал о сыне. Однако три года назад модель Алена Шишкова подарила артисту прекрасную дочь Алису. В профиле в социальной сети Instagram основатель Black Star опубликовал трогательное фото с малышкой.
Сейчас Тимати вместе со своей мамой и дочерью находятся на отдыхе. Певец принял для себя решение меньше выступать и больше проводить время с малышкой. Недавно маленькая Алиса даже самостоятельно встала на доску для серфинга. Фанатом именно этого вида водного спорта является и сам Тимати.
В подписи к посту рэпер признался, что у него и Алисы присутствует какая-то особенная связь. Артист не теряет надежду на то, что у него родится сын, однако совершенно не расстроится, если на свет появится еще одна дочь.
«Я всю жизнь хотел сына. Но когда появилась дочь, все изменилось. Я понял, что это какая-то неосязаемая, но очень особенная связь. Я все ещё жду сына, но если появится ещё одна дочь я вообще не расстроюсь, скорее буду несказанно рад ))», - написал Тимати в своем микроблоге.
Сейчас Тимати вместе со своей мамой и дочерью находятся на отдыхе. Певец принял для себя решение меньше выступать и больше проводить время с малышкой. Недавно маленькая Алиса даже самостоятельно встала на доску для серфинга. Фанатом именно этого вида водного спорта является и сам Тимати.
В подписи к посту рэпер признался, что у него и Алисы присутствует какая-то особенная связь. Артист не теряет надежду на то, что у него родится сын, однако совершенно не расстроится, если на свет появится еще одна дочь.
«Я всю жизнь хотел сына. Но когда появилась дочь, все изменилось. Я понял, что это какая-то неосязаемая, но очень особенная связь. Я все ещё жду сына, но если появится ещё одна дочь я вообще не расстроюсь, скорее буду несказанно рад ))», - написал Тимати в своем микроблоге.
Автор: Валерия Орлова