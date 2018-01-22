Анфиса Чехова закрутила роман с Андреем Груниным
Анфиса Чехова недолго горевала после развода с Гурамом Бабшлиашвили и закрутила роман. Новым возлюбленным телеведущей стал инструктор по йоге Андрей Грунин. Соответствующий пост мужчина сделал в микроблоге Instagram.
Сначала Чеховой приписывали романтические отношения с Эдуардом Немченко, но телеведущая опровергла слухи. Тогда фанаты настойчиво стали искать таинственного возлюбленного звезды и сделали ставку на Грунина. Пара вместе провела Новый год, о чем свидетельствуют многочисленные снимки в Сети.
Инструктор по йоге подтвердил догадки пользователей, продемонстрировав фото, на котором запечатлен вместе с Чеховой. В комментарии он рассказал, как великолепно провел Новый год. Когда пост стал активно обсуждаться, приятель ведущей поспешил его удалить. Фоловверы уверены, что этот поступок стал неопровержимым доказательством начавшегося романа.
Ранее Чехова показала новый цвет волос.
Сначала Чеховой приписывали романтические отношения с Эдуардом Немченко, но телеведущая опровергла слухи. Тогда фанаты настойчиво стали искать таинственного возлюбленного звезды и сделали ставку на Грунина. Пара вместе провела Новый год, о чем свидетельствуют многочисленные снимки в Сети.
Инструктор по йоге подтвердил догадки пользователей, продемонстрировав фото, на котором запечатлен вместе с Чеховой. В комментарии он рассказал, как великолепно провел Новый год. Когда пост стал активно обсуждаться, приятель ведущей поспешил его удалить. Фоловверы уверены, что этот поступок стал неопровержимым доказательством начавшегося романа.
Ранее Чехова показала новый цвет волос.
Автор: Джанабилова Татьяна П