Медики говорят, что у Анастасии Волочковой могут перестать двигаться суставы ног
Анастасия Волочкова достаточно часто демонстрирует в Instagram свои ноги. Медики настаивают на том, что знаменитости нужно задуматься о прекращении карьеры. При этом сама балерина отмечает, что знает о всех проблемах, но мозолями и шишками на стопах гордится, считая украшением, подобным шрамам настоящих мужчин.
«Когда обнажены нервы, это очень страшно и больно. Люди часто не замечают, что за этим стоят сбитые пальцы, труд», - отмечает Волочкова.
Волочкова неоднократно сообщала, что балетные туфли заказывает в США. При этом колодка у неё именная, что позволяет мастерам шить пуанты с учетом всех особенностей ступней знаменитости. Каждая пара стоит почти 8 тысяч рублей, однако она может позволить себе это. Звезда получила поддержку от многих знаменитостей.
Врачи-ортопеды, отмечает НТВ, сильно обеспокоены, поскольку состояние ног балерины может существенно ухудшиться в будущем. Как заявляют специалисты, артистка уже демонстрирует признаки артроза и варикозной болезни с плоскостопием. Как отмечают медики, подобный набор заболеваний в дальнейшем может вызвать неподвижность суставов.
«Когда обнажены нервы, это очень страшно и больно. Люди часто не замечают, что за этим стоят сбитые пальцы, труд», - отмечает Волочкова.
Волочкова неоднократно сообщала, что балетные туфли заказывает в США. При этом колодка у неё именная, что позволяет мастерам шить пуанты с учетом всех особенностей ступней знаменитости. Каждая пара стоит почти 8 тысяч рублей, однако она может позволить себе это. Звезда получила поддержку от многих знаменитостей.
Врачи-ортопеды, отмечает НТВ, сильно обеспокоены, поскольку состояние ног балерины может существенно ухудшиться в будущем. Как заявляют специалисты, артистка уже демонстрирует признаки артроза и варикозной болезни с плоскостопием. Как отмечают медики, подобный набор заболеваний в дальнейшем может вызвать неподвижность суставов.
Автор: Валерий Антонов