Полуголые девушки устроили откровенные танцы гоу-гоу в поддержку ульяновских курсантов
В России продолжает набирать обороты флешмоб в поддержку ульяновских курсантов из летного института. На этот раз участницами пародии стали профессиональные танцовщицы.
В соблазнительных нарядах девушки показали свои танцевальные способности под композицию Satisfaction. Ролик собрал огромное количество просмотров.
Другие девушки решили воплотить в жизнь совершенно другую задумку. В откровенных нарядах они сняли видеоролик в гараже на фоне автомобилей и мотоциклов.
Несколько дней назад в Сети появилось резонансное видео, показывающие то, как развлекаются будущие пилоты. За несколько часов ролик с участием ульяновских курсатов, собрал миллионы просмотров, однако множество пользователей расценили клип как оскорбление. Сам же ВУЗ посетила специальная комиссия. Сообщается, что курсанты были отчислены, а в их поддержку был запущен массовый флешмоб.
В соблазнительных нарядах девушки показали свои танцевальные способности под композицию Satisfaction. Ролик собрал огромное количество просмотров.
Другие девушки решили воплотить в жизнь совершенно другую задумку. В откровенных нарядах они сняли видеоролик в гараже на фоне автомобилей и мотоциклов.
Несколько дней назад в Сети появилось резонансное видео, показывающие то, как развлекаются будущие пилоты. За несколько часов ролик с участием ульяновских курсатов, собрал миллионы просмотров, однако множество пользователей расценили клип как оскорбление. Сам же ВУЗ посетила специальная комиссия. Сообщается, что курсанты были отчислены, а в их поддержку был запущен массовый флешмоб.
Автор: Валерия Орлова