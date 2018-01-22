Супруга Джигана поделилась в Instagram стильным семейным фото из Майями
В сети Instagram Оксана Самойлова, супруга Джигана, поделилась семейной фотографией из Майями. Подписчики оценили семейный лук и сравнили их с мистером и миссис Смит. Так же незамеченной не осталась фигура многодетной мамы.
Многие сразу позитивно оценили пост супруги Джигана Оксаны Самойловой. Некоторые высказали мнение, что девушка похожа на Анджелину Джоли, а вместе парочка напоминает мистера и миссис Смит. Другие комментарии посвящены потрясающей фигуре Оксаны.
Все члены звездного семейства стильно одеты в выдержанном стиле. На Джигане спортивный комбинезон чёрного цвета. Две старшие дочери одеты в одинаковые белые футболки Voila, узкие джинсы и в одинаковые чёрные кроссовки. Младшую дочь Оксана одела в черное платьице. Сама многодетная мама одета в прозрачную черную кофточку и облегающие черные джинсы, что подчёркивает её идеально отточенную фигуру. Семейный лук порадовал фанатов семейства известного рэпера.
Многие сразу позитивно оценили пост супруги Джигана Оксаны Самойловой. Некоторые высказали мнение, что девушка похожа на Анджелину Джоли, а вместе парочка напоминает мистера и миссис Смит. Другие комментарии посвящены потрясающей фигуре Оксаны.
Все члены звездного семейства стильно одеты в выдержанном стиле. На Джигане спортивный комбинезон чёрного цвета. Две старшие дочери одеты в одинаковые белые футболки Voila, узкие джинсы и в одинаковые чёрные кроссовки. Младшую дочь Оксана одела в черное платьице. Сама многодетная мама одета в прозрачную черную кофточку и облегающие черные джинсы, что подчёркивает её идеально отточенную фигуру. Семейный лук порадовал фанатов семейства известного рэпера.
Автор: Страхова Дарья