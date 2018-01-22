Под Саранском человек пострадал при столкновении ВАЗа со столбом
21 января в поселке Николаевка, под Саранском, автомобиль ВАЗ врезался в столб. Пострадал один человек. Сведения предоставила пресс-служба МЧС РФ.
Сообщается, водитель потерял управление и, съехав с дороги, допустил столкновение с осветительным столбом на улице Ленина. Опора спасла легковушку от удара с жилым домом. Детали инцидента устанавливаются, медики не комментируют состояние пострадавшего.
Ранее в Саранске легковушка врезалась в дом.
Сообщается, водитель потерял управление и, съехав с дороги, допустил столкновение с осветительным столбом на улице Ленина. Опора спасла легковушку от удара с жилым домом. Детали инцидента устанавливаются, медики не комментируют состояние пострадавшего.
Ранее в Саранске легковушка врезалась в дом.
Автор: Джанабилова Татьяна П