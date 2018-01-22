В Ярославле разыскивают пропавшего 19 января 17-летнего парня
В Ярославле продолжаются поисковые работы для определения местонахождения 17-летнего подростка. Известно, что молодой человек покинул дом, расположенный в Дзержинском районе региональной столицы 19 января, после чего его местоположение остаётся неизвестным.
Отмечается, что пропавшему на вид 19 лет, рост 1,78 м, телосложение худощавое, короткие волосы черного цвета, а глаза карие. На момент пропажи парень был одет в шапку синего цвета с помпоном, зимний пуховик, джинсы, кроссовки черного цвета с желтой полосой.
Просьба ко всем, кто располагает сведениями относительно информации о местоположении парня, предоставить данные полиции.
Отмечается, что пропавшему на вид 19 лет, рост 1,78 м, телосложение худощавое, короткие волосы черного цвета, а глаза карие. На момент пропажи парень был одет в шапку синего цвета с помпоном, зимний пуховик, джинсы, кроссовки черного цвета с желтой полосой.
Просьба ко всем, кто располагает сведениями относительно информации о местоположении парня, предоставить данные полиции.
Автор: Валерий Антонов