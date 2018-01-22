В Челябинске уличный термометр показал минус 86 градусов
В Челябинске термометр зафиксировал рекордные 86 градусов со знаком минус. Это стало поводом для шуток местных жителей относительно погоды.
Термометр находится во дворце спорта «Надежда» в Тракторозаводском районе. В комментариях к фотографии замерзшего градусника, опубликованной на просторах социальных сетей, горожане заметили, что он дает неверные показания, и настроить его никто не спешит. Также местные жители предположили, что термометр указывает показатель по Фаренгейту, но и эта версия была впоследствии исключена.
Среди комментаторов нашелся человек, который нашел в интернете, что самая низкая температура в обитаемых районах Земли были зафиксирована в селении под названием Оймякон. Так, температура воздуха составляла почти -72 градуса по Цельсию.
Ранее метеорологи действительно предупреждали жителей Челябинска о приближающемся похолодании. Согласно прогнозам, сегодня в регионе температура атмосферного воздуха опустится до 27 градусов со знаком минус.
Термометр находится во дворце спорта «Надежда» в Тракторозаводском районе. В комментариях к фотографии замерзшего градусника, опубликованной на просторах социальных сетей, горожане заметили, что он дает неверные показания, и настроить его никто не спешит. Также местные жители предположили, что термометр указывает показатель по Фаренгейту, но и эта версия была впоследствии исключена.
Среди комментаторов нашелся человек, который нашел в интернете, что самая низкая температура в обитаемых районах Земли были зафиксирована в селении под названием Оймякон. Так, температура воздуха составляла почти -72 градуса по Цельсию.
Ранее метеорологи действительно предупреждали жителей Челябинска о приближающемся похолодании. Согласно прогнозам, сегодня в регионе температура атмосферного воздуха опустится до 27 градусов со знаком минус.
Автор: Валерия Орлова