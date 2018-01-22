Воронеж из-за снегопада парализовали 9-балльные пробки
22 января Воронеж парализовали 9-балльные пробки, возникшие из-за сильного снегопада. К 10:00 ситуация немного улучшилась и заторы получили 7 баллов. Сведения основаны на данных приложения «Яндекс. Пробки».
«Коммунальные службы не справляются с работой, из-за снега трехполосные трассы превратились в двухполосные. Ситуацию усугубляют плохие погодные условия. Водители не справляются с управлением из-за льда, скрытого под снегом. По всему городу наблюдаются незначительные аварии», - рассказал очевидец.
Самые большие пробки зафиксированы на улице Машиностроителей, Урицкого, Шишкова, Московском проспекте, около памятника Славы. Скорость передвижения на данных участках не превышает 5 км/час.
«Коммунальные службы не справляются с работой, из-за снега трехполосные трассы превратились в двухполосные. Ситуацию усугубляют плохие погодные условия. Водители не справляются с управлением из-за льда, скрытого под снегом. По всему городу наблюдаются незначительные аварии», - рассказал очевидец.
Самые большие пробки зафиксированы на улице Машиностроителей, Урицкого, Шишкова, Московском проспекте, около памятника Славы. Скорость передвижения на данных участках не превышает 5 км/час.
Автор: Джанабилова Татьяна П