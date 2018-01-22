Ольга Бузова впервые вышла на пляж в Таиланде
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова впервые за 10 дней отдыха в Таиланде отправилась на пляж. Все это время теледива посещала экскурсии или же плавала в бассейне, расположенном на вилле.
В социальной сети Instagram Бузова опубликовала видео с пляжа, куда отправилась с подругами сегодняшним утром. На ролике звезда «Дома-2» в купальнике плескается в море и радуется волнам. Пользователи оценили позитивность видео и поблагодарили Бузову за то, что она дарит им положительные эмоции с самого утра.
«У нас был такой активный отдых, что мы толком на пляже даже не были, всегда куда-то ездили, смотрели другие острова, пещеры. Я люблю активный отдых, движение для меня это жизнь, столько положительных эмоций, и память на всю жизнь, но иногда хочется просто поваляться на лежаке, почитать книжку и поплавать, чем я сегодня я займусь. Ловите мой #кайф», - подписала публикацию теледива.
В социальной сети Instagram Бузова опубликовала видео с пляжа, куда отправилась с подругами сегодняшним утром. На ролике звезда «Дома-2» в купальнике плескается в море и радуется волнам. Пользователи оценили позитивность видео и поблагодарили Бузову за то, что она дарит им положительные эмоции с самого утра.
«У нас был такой активный отдых, что мы толком на пляже даже не были, всегда куда-то ездили, смотрели другие острова, пещеры. Я люблю активный отдых, движение для меня это жизнь, столько положительных эмоций, и память на всю жизнь, но иногда хочется просто поваляться на лежаке, почитать книжку и поплавать, чем я сегодня я займусь. Ловите мой #кайф», - подписала публикацию теледива.
Автор: Валерия Орлова