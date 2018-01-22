В Иркутске трехлетнего ребенка в пижаме обнаружили на 38-градусном морозе
В Иркутске, в одном из микрорайонов, трехлетнего ребенка в пижаме обнаружили на 38-градусном морозе. Сведения со ссылкой на очевидцев появились в СМИ.
Сообщается, прохожие заметили мальчика, одиноко блуждающего без зимней одежды, и вызвали сотрудников полиции. Ребенка передали врачам для полного обследования. Мать малыша удалось отыскать. Правоохранители устанавливают, как он оказался на улице.
Ранее в Иркутске по морозу бегал несостоявшийся любовник.
Сообщается, прохожие заметили мальчика, одиноко блуждающего без зимней одежды, и вызвали сотрудников полиции. Ребенка передали врачам для полного обследования. Мать малыша удалось отыскать. Правоохранители устанавливают, как он оказался на улице.
Ранее в Иркутске по морозу бегал несостоявшийся любовник.
Автор: Джанабилова Татьяна П