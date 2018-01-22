В Кемерове местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь оформить кредит через Интернет
В Кемерово работники дежурной части получили сообщение от женщины 33 лет. Заявительница отметила, что стала жертвой мошенников, совершивших хищение свыше 50 тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, несколько дней назад на её мобильный телефон был совершен звонок от неизвестной, представившейся работницей банка. Она сообщила, что кемеровчанке дали предварительное одобрение на кредит размером в 150 тысяч рублей, хотя ранее она не смогла получить заём по причине плохой кредитной истории.
Итогом стало размещение заявок на кредит в интернете. Как отметила неизвестная во время телефонного звонка, для получения суммы ей требуется произвести оплату комиссии, после этого сделать страховочный взнос, а также оплатить первый взнос для подтверждения своей платежеспособности. Итогом станет доставка денежных средств курьером на дом. На протяжении 5 дней женщина передала мошенникам свыше 50 тысяч рублей на разные счета якобы в целях оплаты гарантий. После одного из платежей мошенники прекратили отвечать на звонки жертвы.
На сегодня работники полиции инициировали доследственную проверку. Был проведен комплекс мероприятий для установления и задержания преступников. Отмечается, что жителям региона стоит проявлять бдительность в вопросе обращения с финансовыми средствами, а все займы оформлять исключительно в лицензированных организациях.
Итогом стало размещение заявок на кредит в интернете. Как отметила неизвестная во время телефонного звонка, для получения суммы ей требуется произвести оплату комиссии, после этого сделать страховочный взнос, а также оплатить первый взнос для подтверждения своей платежеспособности. Итогом станет доставка денежных средств курьером на дом. На протяжении 5 дней женщина передала мошенникам свыше 50 тысяч рублей на разные счета якобы в целях оплаты гарантий. После одного из платежей мошенники прекратили отвечать на звонки жертвы.
На сегодня работники полиции инициировали доследственную проверку. Был проведен комплекс мероприятий для установления и задержания преступников. Отмечается, что жителям региона стоит проявлять бдительность в вопросе обращения с финансовыми средствами, а все займы оформлять исключительно в лицензированных организациях.
Автор: Валерий Антонов