Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Происшествия

В Кемерове местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь оформить кредит через Интернет
В Кемерово работники дежурной части получили сообщение от женщины 33 лет. Заявительница отметила, что стала жертвой мошенников, совершивших хищение свыше 50 тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, несколько дней назад на её мобильный телефон был совершен звонок от неизвестной, представившейся работницей банка. Она сообщила, что кемеровчанке дали предварительное одобрение на кредит размером в 150 тысяч рублей, хотя ранее она не смогла получить заём по причине плохой кредитной истории.

В Кемерове местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь оформить кредит через Интернет


Итогом стало размещение заявок на кредит в интернете. Как отметила неизвестная во время телефонного звонка, для получения суммы ей требуется произвести оплату комиссии, после этого сделать страховочный взнос, а также оплатить первый взнос для подтверждения своей платежеспособности. Итогом станет доставка денежных средств курьером на дом. На протяжении 5 дней женщина передала мошенникам свыше 50 тысяч рублей на разные счета якобы в целях оплаты гарантий. После одного из платежей мошенники прекратили отвечать на звонки жертвы.

На сегодня работники полиции инициировали доследственную проверку. Был проведен комплекс мероприятий для установления и задержания преступников. Отмечается, что жителям региона стоит проявлять бдительность в вопросе обращения с финансовыми средствами, а все займы оформлять исключительно в лицензированных организациях.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:45
Читайте также
Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
Климкин назвал трюком предложение Путина передать
Захарова похвалила Порошенко за оговорку об
МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
МИД Норвегии отказывается считать Россию военной
Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья
СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к
В Ростове с 24 по 26 января начнется веерное
Долг «Нордавиа» за техобслуживание приближается к
В Кургане и Тюмени занятия в школах отменены
Петру Порошенко на день рождения подарили
Петр Порошенко заявил об оккупации Украины
Добавление комментария
Последние новости
22.01, 20:11 В Петербурге женщина оторвала желчный пузырь при попытке
22.01, 19:44 СМИ: Телеведущая Светлана Зейналова ждет второго ребенка
22.01, 19:40 Samsung Galaxy S7 стал самым копируемым смартфоном в
22.01, 19:30 Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
22.01, 19:26 Второй фильм "Чудо-женщина" снимут согласно
22.01, 19:19 Климкин назвал трюком предложение Путина передать
22.01, 19:15 В Татарстане приступили к испытаниям системы измерения
22.01, 19:00 Ученые: Вакцины не способны защитить фермерских рыб от
22.01, 18:58 Захарова похвалила Порошенко за оговорку об украинских
22.01, 18:50 Флагманский Jaguar XJ возродят в виде электрического
22.01, 18:45 В Туве две женщины застряли на тракторе в степи и
22.01, 18:38 МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
22.01, 18:37 В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей
22.01, 18:26 Ольга Бузова заплатила 33 млн рублей за отдых в Таиланде
22.01, 18:16 В Сети появился ролик о взорвавшемся в зубах китайца
22.01, 18:11 МИД Норвегии отказывается считать Россию военной угрозой
22.01, 18:10 В Калининграде несколько лыжников провалились под лед на
22.01, 18:08 Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья в
22.01, 18:02 СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к Олимпиаде
22.01, 17:57 В Уфе 79-летнюю пенсионерку придавил металлический забор