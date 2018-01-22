Дуров предостерег пользователей от покупки мошеннических токенов Grams
Павел Дуров предостерегает в Сети своих подписчиков, речь идет об отказе покупать токены Grams. Создатель мессенджера Telegram полагает, что данный продукт является мошенническим.
Владелец популярного ресурса разместил на специально созданном Telegram-канале информацию, связанную с оборотом токенов. По мнению Дурова, если пользователи получали предложения относительно покупки Grams, следует проявить осторожность. Предприниматель просит сообщить об этом на канале Antiscam. Блокчейном будущей криптовалюты указывается Telegram Open Network. Ранее некоторые СМИ сообщили, что мессенджер намерен привлечь на предварительном ICO (Initial coin offering) не менее 850 миллионов долларов.
Особо отмечено, что по информации самого Павла Дурова, он не предпринимал каких-либо действий в отношении планов, связанных с внедрением мессенджера в работу. Бизнесмен продолжает разоблачать фейковые WEB-сайты, использующих дизайн, схожий с официальным Telegram.
Владелец популярного ресурса разместил на специально созданном Telegram-канале информацию, связанную с оборотом токенов. По мнению Дурова, если пользователи получали предложения относительно покупки Grams, следует проявить осторожность. Предприниматель просит сообщить об этом на канале Antiscam. Блокчейном будущей криптовалюты указывается Telegram Open Network. Ранее некоторые СМИ сообщили, что мессенджер намерен привлечь на предварительном ICO (Initial coin offering) не менее 850 миллионов долларов.
Особо отмечено, что по информации самого Павла Дурова, он не предпринимал каких-либо действий в отношении планов, связанных с внедрением мессенджера в работу. Бизнесмен продолжает разоблачать фейковые WEB-сайты, использующих дизайн, схожий с официальным Telegram.
Автор: Семен Зайцев