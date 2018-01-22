Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018
exclusive / Технологии

Дуров предостерег пользователей от покупки мошеннических токенов Grams
Павел Дуров предостерегает в Сети своих подписчиков, речь идет об отказе покупать токены Grams. Создатель мессенджера Telegram полагает, что данный продукт является мошенническим.

Дуров предостерег пользователей от покупки мошеннических токенов Grams

Владелец популярного ресурса разместил на специально созданном Telegram-канале информацию, связанную с оборотом токенов. По мнению Дурова, если пользователи получали предложения относительно покупки Grams, следует проявить осторожность. Предприниматель просит сообщить об этом на канале Antiscam. Блокчейном будущей криптовалюты указывается Telegram Open Network. Ранее некоторые СМИ сообщили, что мессенджер намерен привлечь на предварительном ICO (Initial coin offering) не менее 850 миллионов долларов.

Особо отмечено, что по информации самого Павла Дурова, он не предпринимал каких-либо действий в отношении планов, связанных с внедрением мессенджера в работу. Бизнесмен продолжает разоблачать фейковые WEB-сайты, использующих дизайн, схожий с официальным Telegram.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:43
Читайте также
Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
Климкин назвал трюком предложение Путина передать
Захарова похвалила Порошенко за оговорку об
МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
МИД Норвегии отказывается считать Россию военной
Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья
СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к
В Ростове с 24 по 26 января начнется веерное
Долг «Нордавиа» за техобслуживание приближается к
В Кургане и Тюмени занятия в школах отменены
Петру Порошенко на день рождения подарили
Петр Порошенко заявил об оккупации Украины
Добавление комментария
Последние новости
22.01, 20:11 В Петербурге женщина оторвала желчный пузырь при попытке
22.01, 19:44 СМИ: Телеведущая Светлана Зейналова ждет второго ребенка
22.01, 19:40 Samsung Galaxy S7 стал самым копируемым смартфоном в
22.01, 19:30 Сибиряк восхитил соцсети проездом на велосипеде в
22.01, 19:26 Второй фильм "Чудо-женщина" снимут согласно
22.01, 19:19 Климкин назвал трюком предложение Путина передать
22.01, 19:15 В Татарстане приступили к испытаниям системы измерения
22.01, 19:00 Ученые: Вакцины не способны защитить фермерских рыб от
22.01, 18:58 Захарова похвалила Порошенко за оговорку об украинских
22.01, 18:50 Флагманский Jaguar XJ возродят в виде электрического
22.01, 18:45 В Туве две женщины застряли на тракторе в степи и
22.01, 18:38 МВФ улучшил прогноз по ВВП России до 1,7%
22.01, 18:37 В Крыму беременная девушка умерла после отказа врачей
22.01, 18:26 Ольга Бузова заплатила 33 млн рублей за отдых в Таиланде
22.01, 18:16 В Сети появился ролик о взорвавшемся в зубах китайца
22.01, 18:11 МИД Норвегии отказывается считать Россию военной угрозой
22.01, 18:10 В Калининграде несколько лыжников провалились под лед на
22.01, 18:08 Эксперты: Средняя стоимость метра элитного жилья в
22.01, 18:02 СМИ: МОК отказывается допускать Виктора Ана к Олимпиаде
22.01, 17:57 В Уфе 79-летнюю пенсионерку придавил металлический забор