Казань из-за метели стоит в 9-балльных пробках
22 января, около 09:00, Казань из-за метели парализовали 9-балльные пробки. Сведения со ссылкой на данные приложения «Яндекс. Пробки» появились в СМИ.
Движение затруднено по всему городу, но самая неблагоприятная ситуация сложилась на улице Назарбаева, Копылова, Тукая, Вишневского, Декабристов, Аделя Кутуя, Ф. Амирхана, Ершова, Космонавтов, Арбузова, Фучика. На обозначенных участках автомобили передвигаются на предельно низкой скорости от 3 до 10 км/час. Из-за плохой видимости и снегопада сотрудники ГИБДД зафиксировали более 20 мелких ДТП.
Аналогичная ситуация складывается сегодня и на дорогах Воронежа.
Движение затруднено по всему городу, но самая неблагоприятная ситуация сложилась на улице Назарбаева, Копылова, Тукая, Вишневского, Декабристов, Аделя Кутуя, Ф. Амирхана, Ершова, Космонавтов, Арбузова, Фучика. На обозначенных участках автомобили передвигаются на предельно низкой скорости от 3 до 10 км/час. Из-за плохой видимости и снегопада сотрудники ГИБДД зафиксировали более 20 мелких ДТП.
Аналогичная ситуация складывается сегодня и на дорогах Воронежа.
Автор: Джанабилова Татьяна П