В Санкт-Петербурге тело подростка обнаружили в квартире дома Приморского района
В квартире на территории Приморского района Санкт-Петербурга нашли тело 16-летнего ученика 9 класса. В соответствии с данными местных СМИ, тело подростка нашли 21 января приблизительно 19:00.
Труп школьника был обнаружен в квартире дома, расположенный на Богатырском проспекте. На теле при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти.
Известно, что погибший был учеником гимназии с упором на изучение английского. Работники СУ СКР определяют причину гибели несовершеннолетнего.
Труп школьника был обнаружен в квартире дома, расположенный на Богатырском проспекте. На теле при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти.
Известно, что погибший был учеником гимназии с упором на изучение английского. Работники СУ СКР определяют причину гибели несовершеннолетнего.
Автор: Валерий Антонов