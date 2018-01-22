В Санкт-Петербурге трёхлетний мальчик попал в больницу с ожогами от амиака
В Санкт-Петербурге накануне вечером в больницу попал мальчик трёх лет. У него диагностировали ожог ротоглотки и отек рта, причиной чего стало то, что ребенок выпил нашатырный спирт, пока бабушка отвлеклась.
В Санкт-Петербурге врачи Филатовской Детской больницы №5 ведут борьбу за жизнь трехлетнего мальчика. Юный пациент был доставлен в медучреждение накануне вечером, 21 января в 5 часов. У малыша установили диагноз - ожог ротоглотки и отек рта, причиной которого стало химическое вещество, раствор аммиака 10%, в народе называемый, как нашатырный спирт.
На этот момент установлено, что ненадолго оставшись без присмотра бабушки, 66-ти лет, внук выпил вышеупомянутое вещество, которое привело к опасным последствиям. ЧП случило в Купчино на улице Ярослава Гашека.
По словам врачей, ребенок находится в тяжёлом состоянии.
В Санкт-Петербурге врачи Филатовской Детской больницы №5 ведут борьбу за жизнь трехлетнего мальчика. Юный пациент был доставлен в медучреждение накануне вечером, 21 января в 5 часов. У малыша установили диагноз - ожог ротоглотки и отек рта, причиной которого стало химическое вещество, раствор аммиака 10%, в народе называемый, как нашатырный спирт.
На этот момент установлено, что ненадолго оставшись без присмотра бабушки, 66-ти лет, внук выпил вышеупомянутое вещество, которое привело к опасным последствиям. ЧП случило в Купчино на улице Ярослава Гашека.
По словам врачей, ребенок находится в тяжёлом состоянии.
Автор: Страхова Дарья