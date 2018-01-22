В небе над Санкт-Петербургом появилось солнечное гало
22 января, в утренние часы, в небе над Санкт-Петербургом появилось необычное природное явление – солнечное гало. Местные жители делятся фотографиями в микроблоге Twitter.
Гало представляет собой яркое кольцеобразное свечение вокруг Солнца, возникающее при преломлении лучей с атмосферными ледяными кристаллами. При взгляде на явление кажется, что в небе сияют сразу три светила. Обычно, после гало наступает потепление.
Ранее гало наблюдали жители Красноярска.
Гало представляет собой яркое кольцеобразное свечение вокруг Солнца, возникающее при преломлении лучей с атмосферными ледяными кристаллами. При взгляде на явление кажется, что в небе сияют сразу три светила. Обычно, после гало наступает потепление.
Ранее гало наблюдали жители Красноярска.
Автор: Джанабилова Татьяна П