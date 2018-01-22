Муж Тесс Холидей опубликовал голое фото модели, чтобы ее все уважали
Муж известной 155-килограммовой модели Тесс Холлидей опубликовал голое фото своей супруги. По словам австралийского бизнесмена, на такой шаг он пошел, чтобы его жену начали уважать. Пикантный снимок появился на просторах социальных сетей.
На черно-белом снимке Тесс Холлидей запечатлена спиной к камере абсолютно обнаженной. Ее муж под фото стал требовать начать уважать все прекрасное. Как считает предприниматель из Австралии, любую женщину необходимо ценить, также он добавил, что снимок опубликован без каких-либо спецэффектов.
Голый снимок Холлидей мужчина опубликовал в знак солидарности с женским маршем, который прошел вчера, 21 января, в США. Мероприятие было нацелено на привлечение внимания к проблемам неравноправия. Представительниц слабого пола поддержали Ева Лонголия, Скарлетт Йохансон, Натали Портман.
Модель plus-size и ее возлюбленный познакомились в социальных сетях. После семимесячной переписки пара встретилась, а в 2015 году решила связать себя узами брака.
На черно-белом снимке Тесс Холлидей запечатлена спиной к камере абсолютно обнаженной. Ее муж под фото стал требовать начать уважать все прекрасное. Как считает предприниматель из Австралии, любую женщину необходимо ценить, также он добавил, что снимок опубликован без каких-либо спецэффектов.
Голый снимок Холлидей мужчина опубликовал в знак солидарности с женским маршем, который прошел вчера, 21 января, в США. Мероприятие было нацелено на привлечение внимания к проблемам неравноправия. Представительниц слабого пола поддержали Ева Лонголия, Скарлетт Йохансон, Натали Портман.
Модель plus-size и ее возлюбленный познакомились в социальных сетях. После семимесячной переписки пара встретилась, а в 2015 году решила связать себя узами брака.
Автор: Валерия Орлова