В Краснодарском крае на свалке нашли тело младенца
В Краснодарском крае на свалке, расположенной в районе Джубги, нашли тело младенца, завернутого в махровые полотенца. Сведения появились в местных СМИ.
Сообщается, женщина, собиравшая пустые бутылки, заметила в отходах странный сверток, внутри которого находился новорожденный. Свидетельница рассказала о находке водителю мусоровоза. Полицейские, приехавшие по вызову, не нашли на теле малыша травм насилия и предположили, что смерть наступила от переохлаждения. Точную причину гибели определят судмедэксперты. Личность матери ребенка устанавливается.
Ранее на Кубани тело младенца нашли в мусорном баке.
Сообщается, женщина, собиравшая пустые бутылки, заметила в отходах странный сверток, внутри которого находился новорожденный. Свидетельница рассказала о находке водителю мусоровоза. Полицейские, приехавшие по вызову, не нашли на теле малыша травм насилия и предположили, что смерть наступила от переохлаждения. Точную причину гибели определят судмедэксперты. Личность матери ребенка устанавливается.
Ранее на Кубани тело младенца нашли в мусорном баке.
Автор: Джанабилова Татьяна П