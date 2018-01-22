Эксперты: Курс биткоина снижается из-за расследования криптотрейдинга
Биткоин снижается вследствие расследования в сегменте криптотрейдинга. Ранее эксперты зафиксировали обрушение рынка виртуальных валют на 20-30%, это вызвано данными о планах правительств Южной Кореи и Китая ужесточить контроль над криптовалютами.
Ранее, 19 января, было отмечено восстановление биткоина, его капитализация возросла до 197 млрд долларов. По состоянию на 9:27 (мск) 22 января ведущая криптовалюта стала дешевле на 4,44%, до 11,7 тыс. долларов, об этом сообщил портал CoinMarketCap. На бирже Bitfinex отмечено снижение до 11,6 тыс. долларов, на 3, 8%. На GDAX произошло изменение на 3,8%, до 11,6 тыс. долларов.
Зафиксирован спад по другим криптовалютам, в частности, курс Ethereum показал снижение на 4,32%, до 1,0 тыс. долларов. По Bitcoin Cash понижение зафиксировано на 6,08%, до 1,8 тыс. долларов. Ранее эксперты заявили, что криптоиндустрия может разделиться на отдельные сегменты.
Ранее, 19 января, было отмечено восстановление биткоина, его капитализация возросла до 197 млрд долларов. По состоянию на 9:27 (мск) 22 января ведущая криптовалюта стала дешевле на 4,44%, до 11,7 тыс. долларов, об этом сообщил портал CoinMarketCap. На бирже Bitfinex отмечено снижение до 11,6 тыс. долларов, на 3, 8%. На GDAX произошло изменение на 3,8%, до 11,6 тыс. долларов.
Зафиксирован спад по другим криптовалютам, в частности, курс Ethereum показал снижение на 4,32%, до 1,0 тыс. долларов. По Bitcoin Cash понижение зафиксировано на 6,08%, до 1,8 тыс. долларов. Ранее эксперты заявили, что криптоиндустрия может разделиться на отдельные сегменты.
Автор: Семен Зайцев