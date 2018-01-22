В Ленобласти пьяный мужчина избил женщину и обстрел из ружья полицейского
21 января во Всеволожском районе Ленобласти пьяный 45-летний безработный избил 46-летнюю женщину и обстрелял из ружья полицейского. Подозреваемый задержан. Сведения об инциденте, произошедшем в поселке Агалатово, размещены на сайте МВД РФ.
Сообщается, 50-летний предприниматель заявил в полицию об избиении супруги. Во время ареста мужчина, проживающий в соседнем садоводческом обществе, оказал сопротивление и стал отстреливаться от участкового. Злоумышленника задержали патрульные, подоспевшие на помощь коллеге. Во время стрельбы никто не пострадал.
У задержанного до выяснения обстоятельств изъяты два пистолета и охотничье ружье. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее в Новгородской области мужчина напал на сотрудника полиции с чайником.
Сообщается, 50-летний предприниматель заявил в полицию об избиении супруги. Во время ареста мужчина, проживающий в соседнем садоводческом обществе, оказал сопротивление и стал отстреливаться от участкового. Злоумышленника задержали патрульные, подоспевшие на помощь коллеге. Во время стрельбы никто не пострадал.
У задержанного до выяснения обстоятельств изъяты два пистолета и охотничье ружье. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее в Новгородской области мужчина напал на сотрудника полиции с чайником.
Автор: Джанабилова Татьяна П