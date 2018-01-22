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ГИБДД попросили изменить правила проверки тюнингованных автомобилей
ГИБДД разработала новые правила, предусматривающие изменение режима контроля и проверки транспортных средств, переделанных или дооснащенных нестандартным оборудованием. Новшества могут ввести в ближнесрочной перспективе, сообщают СМИ.

ГИБДД попросили изменить правила проверки тюнингованных автомобилей

Отмечено, что в Минэкономразвитии не согласились с проектом об упрощенной регистрации автотюнинга. Ведомство подготовило отрицательное заключение по проекту правил, разработанных специалистами ГИБДД. Согласно предлагаемого нововведения, представляется возможность облегчить легализацию тюнинга во всех российских регионах. Речь идет об установке нестандартных колес, газобаллонного оборудования, бамперов, лебедки и других элементов. В данное время данная процедура занимает много времени, отказ пройти её грозит штрафами и прекращением регистрации машины.

По проекту, услуга должна предоставляться в формате «единого окна». Всем автовладельцам необходимо иметь сертификат на автокомпонент, а также заявление и декларацию о его монтаже в автосервисе.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:37
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