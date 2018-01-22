В Якутске 14-летняя девочка сломала позвоночник в ДТП
20 января в Якутске на Сергеляхском шоссе произошло серьезно ДТП. От мощного удара 14-летняя девочка, находившаяся в салоне одной из машин, сломала позвоночник. Сведения о деталях инцидента предоставили сотрудники УГИБДД МВД.
Сообщается, 45-летний мужчина, сидевший за рулем Nissan Patrol, направлялся от Птицефабрики в сторону Красильникова. Совершая «левый» поворот, водитель допустил столкновение с Toyota Hiace.
Девочка, находившаяся в одной из машин, была пристегнута в соответствии с ПДД ремнями безопасности, но они не смогли защитить ее от серьезной травмы. Специалисты Детского медицинского центра провели обследование поступившей пациентки и выявили компрессионный перелом позвоночника.
Сообщается, 45-летний мужчина, сидевший за рулем Nissan Patrol, направлялся от Птицефабрики в сторону Красильникова. Совершая «левый» поворот, водитель допустил столкновение с Toyota Hiace.
Девочка, находившаяся в одной из машин, была пристегнута в соответствии с ПДД ремнями безопасности, но они не смогли защитить ее от серьезной травмы. Специалисты Детского медицинского центра провели обследование поступившей пациентки и выявили компрессионный перелом позвоночника.
Автор: Джанабилова Татьяна П