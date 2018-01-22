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В Краснодаре двадцатипятилетний парень бросался под колеса машин и плакал
В Краснодаре двадцатипятилетний мужчина бросался под колёса машин, повредил один автомобиль и плакал, чтоб ему вызвали правоохранительные органы. В итоге дебошира госпитализировали. За неправомерные действия парень может лишиться свободы.

В Краснодаре двадцатипятилетний парень бросался под колеса машин и плакал


В Краснодаре на перекрестке улицы 40 лет Победы с улицей Восточно-Кругликовской в районе парковки гипермаркета «Семейный магнит» двадцатипятилетний мужчина бросался под колеса машин. Одно авто всё-таки задело дебошира, но не травмировало сильно. После этого он стал наносить вред автомобилю Peugeot, повредил щетки стеклоочистителя (так называемые «дворники»),а следом и вовсе прыгал на крыше того же транспортного средства.

Неравнодушным окружающим удалось стащить мужчину с машины. После он расплакался, падал на колени посреди дороги и требовал вызвать правоохранительные органы, что и было сделано.

Так как молодой человек вёл себя неадекватно, его пришлось госпитализировать. Выяснилось, что эти неправомерные действия совершал местный житель. Очевидцы рассказывают, что у него были признаки алкогольного или наркотического опьянения, это предстоит выяснить соответствующим органам. Выяснению также подлежит размер ущерба водителю Peugeot, за причинение которого парень может лишиться свободы на пять лет.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 13:39
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