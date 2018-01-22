Xiaomi Mi A1 за 225 долларов выходит на рынки США
Xiaomi Mi A1 за 225 долларов выходит на рынки США. Смартфоны можно приобрести только через третьих лиц и интернет-площадку eBay Inc.
В интернет-магазинах представлена ограниченная серия Mi A1 в золотистом корпусе. Сам производитель свои девайсы в США не поставляет.
Xiaomi Mi A1 получил 5,5-дюймовый экран (поддерживает формат Full High Definition) с системой защиты стекла Gorilla Glass третьей версии. В комплектацию устройства, функционирующего на базе чипсета Snapdragon 625, входит сдвоенная камера на 5 и 12 Мп, память на 4 и 64 Гб, батарея мощностью в 3080 мАч, слот для microSD-карт.
Mi A1 по характеристикам напоминает Mi 5X, но первое устройство не оснащено MIUI 9.
Ранее в Сети показали Xiaomi Mi 6X.
В интернет-магазинах представлена ограниченная серия Mi A1 в золотистом корпусе. Сам производитель свои девайсы в США не поставляет.
Xiaomi Mi A1 получил 5,5-дюймовый экран (поддерживает формат Full High Definition) с системой защиты стекла Gorilla Glass третьей версии. В комплектацию устройства, функционирующего на базе чипсета Snapdragon 625, входит сдвоенная камера на 5 и 12 Мп, память на 4 и 64 Гб, батарея мощностью в 3080 мАч, слот для microSD-карт.
Mi A1 по характеристикам напоминает Mi 5X, но первое устройство не оснащено MIUI 9.
Ранее в Сети показали Xiaomi Mi 6X.
Автор: Джанабилова Татьяна П