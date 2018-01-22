Jeep показала на фото и видео серийный внедорожник Grand Commander
Китайское подразделение компании Jeep (США) разместило в Сети фото- и видеоматериалы серийного внедорожника модели Grand Commander. Презентация новинки состоится весной нынешнего года, автомобиль создан для рынка КНР.
Официальное изображение внедорожника появилось в интернете 22 января. Отмечено, что материалы размещены в Сети пресс-службой американского производителя, видеоролик доступен к просмотру на видеохостинге YouTube. Речь идёт о внедорожном автомобиле Grand Commander. Предположительно, новинка будет официально представлена в апреле на пекинском автосалоне, серийно автомобиль начнут производить со второго полугодия нынешнего года. Под капотом автомобиля находится 2,0-литровый бензиновый турбированный мотор, он будет производиться в двух вариантах: мощностью 234 или 256 л. с. Машина имеет полный привод.
Основной конвейер по сборке 7-местного внедорожника Grand Commander запустят на производственных площадях совместного предприятия концерна Fiat Chrysler Automobiles и китайской компании GAC.
Официальное изображение внедорожника появилось в интернете 22 января. Отмечено, что материалы размещены в Сети пресс-службой американского производителя, видеоролик доступен к просмотру на видеохостинге YouTube. Речь идёт о внедорожном автомобиле Grand Commander. Предположительно, новинка будет официально представлена в апреле на пекинском автосалоне, серийно автомобиль начнут производить со второго полугодия нынешнего года. Под капотом автомобиля находится 2,0-литровый бензиновый турбированный мотор, он будет производиться в двух вариантах: мощностью 234 или 256 л. с. Машина имеет полный привод.
Основной конвейер по сборке 7-местного внедорожника Grand Commander запустят на производственных площадях совместного предприятия концерна Fiat Chrysler Automobiles и китайской компании GAC.
Автор: Семен Зайцев