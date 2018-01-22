В Санкт-Петербурге мужчина сорвался с водосточной трубы в Кузнечном переулке
21 января, вечером, в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина из Купчино сорвался с водосточной трубы в Кузнечном переулке. Пострадавший доставлен в Мариинскую больницу около 21:00.
Мужчина, упавший примерно со второго этажа, лежит в хирургическом отделении с многочисленными ушибами, повреждением левого глаза, черепно-мозговой травмой. За 12 часов до этого инцидента в больницу попал ростовчанин, купивший квартиру на Яхтенной улице Северной столицы. Мужчина перед операцией успел рассказать, что случайно выпал из окна, расположенного на четвертом этаже.
Ранее в Санкт-Петербурге подросток сорвался с водосточной трубы.
Мужчина, упавший примерно со второго этажа, лежит в хирургическом отделении с многочисленными ушибами, повреждением левого глаза, черепно-мозговой травмой. За 12 часов до этого инцидента в больницу попал ростовчанин, купивший квартиру на Яхтенной улице Северной столицы. Мужчина перед операцией успел рассказать, что случайно выпал из окна, расположенного на четвертом этаже.
Ранее в Санкт-Петербурге подросток сорвался с водосточной трубы.
Автор: Джанабилова Татьяна П